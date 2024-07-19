Дежурные части противовоздушной обороны ВС РФ за минувшую ночь успешно отразили атаки 19 украинских беспилотных аппаратов, преимущественно самолетного типа, над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем, приводит оперативные данные пресс-служба минобороны.
Киевские террористы системно и регулярно осуществляют попытки атаковать дронами-камикадзе объекты в приграничных и центральных регионах нашей страны. Силы ПВО эффективно перехватывают и уничтожают летательные аппараты врага, резюмируют в силовом ведомстве.
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Трамп сообщил, что может ввести пошлины в размере 100-200% на китайские автомобили
45-ый президент Соединённых Штатов Америки сообщил, что если его изберут на новый президентский срок в этом ноябре, то он введёт пошлины на китайские машины в размере 100-200%. Об этом пишет ТАСС.
Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не отпустят до его избрания
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что государство намерено возвратить заложников из Газы. Кроме того, он предупредил, что это необходимо сделать до того, как граждане изберут его на новый президентский срок в ноябре этого года, а в случае невыполнения его желания придётся заплатить "очень высокую цену". Об этом информирует РИА Новости.
Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).
Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке
Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки.