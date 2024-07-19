45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что государство намерено возвратить заложников из Газы. Кроме того, он предупредил, что это необходимо сделать до того, как граждане изберут его на новый президентский срок в ноябре этого года, а в случае невыполнения его желания придётся заплатить "очень высокую цену". Об этом информирует РИА Новости.