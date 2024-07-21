Sinomach, известная поставщиком внедорожников Oting "Паладин" в Россию, объявила о намерении представить на российском рынке кроссоверы Nissan Qashqai китайского производства с официальной гарантией. Соответствующую информацию предоставил портал Quto. ru, ссылаясь на заявление руководителя Sinomach, Цзи Цзыюаня.
"В ассортименте параллельно импортируемых автомобилей появится модель Qashqai, которую выпускает совместное предприятие Dongfeng и Nissan в Китае", — уточнил Цзи Цзыюань.
Конкретные цены и комплектации Nissan Qashqai не были обнародованы, однако топ-менеджер подчеркнул, что благодаря масштабным оптовым поставкам удастся сократить затраты на логистику. Компания также планирует установить на территории России склад запчастей для обеспечения поддержки Nissan Qashqai. Наименование модели для рынка России изменяться не будет.
Фото: flickr.com/R4vi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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