Nissan рассекретил новый Patrol: вы не поверите, что изменилось

Компания Nissan начала тизерную кампанию своего нового внедорожника, который, по всей вероятности, будет новым поколением модели Patrol. В сети уже появилось первое изображение автомобиля, и японский бренд планирует постепенно раскрывать его детали каждую неделю до официального дебюта. Презентация Nissan Patrol 2025 года намечена на 4 сентября, после чего будет представлен и его аналог для американского рынка - модель Armada.

Nissan активно готовится к важному событию на Ближнем Востоке. Хотя производитель официально не назвал модель, тизер однозначно указывает на новое поколение Patrol. На сайте компании доступен 360-градусный обзор крупного внедорожника, скрытого под покровом. Первой деталью, которую компания раскроет, станет решетка радиатора. Пропорции и сроки запуска практически подтверждают, что речь идет о новом Patrol.

Новая версия внедорожника будет основана на лестничной раме, аналогичной той, что используется в более премиальном Infiniti QX80. Хотя два автомобиля имеют схожие пропорции, Patrol получит свои уникальные дизайнерские элементы. Среди них - решетка радиатора с вертикальными хромированными планками и современной ячеистой структурой. Ранее также было подтверждено, что текущий двигатель V8 будет заменен на более эффективный V6. Скорее всего, это будет 3,5-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который уже используется в QX80. Компания заявляет, что новый мотор превзойдет своего предшественника по производительности, мощности и ускорению.

Фото:commons.wikimedia.org/ Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)