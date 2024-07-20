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Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
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Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов

Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.

Масштабное расследование, проведённое в отношении корпорации выявила серьезные нарушение действующего в республике законодательства, говорит чиновник. В частности установленные алгоритмы и механизмы работы соцсетей WhatsApp и Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) прямо противоречат законам Нигерии. А дискриминационные практики, применяемые американскими предпринимателями могут поставить деятельность оштрафованной организации вне законов страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Wayback Machine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain)

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