Миллионы людей станут киборгами: Илон Маск рассказал о будущем с Neuralink

Бизнесмен Илон Маск заявил, что в ближайшие десять лет миллионы людей смогут пользоваться мозговыми имплантами от компании Neuralink.
Этот стартап, основанный Маском в 2016 году, занимается разработкой инновационных чипов, которые вживляются в мозг человека. Маск убежден, что эти устройства помогут людям обрести способности, сравнимые с киборгами, и смогут защитить человечество от угрозы искусственного интеллекта. Кроме того, они позволят людям управлять компьютерами и другими устройствами исключительно с помощью мысли, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями.
Напомним, что 28 января Neuralink успешно провел первую операцию по вживлению импланта в мозг человека, а в начале августа аналогичный чип был установлен второму пациенту.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.
Фото: flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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