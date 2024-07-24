Иранский эксперт по экономике и политике Рухолла Модаббер поделился с РИА Новости своим мнением о недавней инициативе Израиля. По его словам, Тель-Авив обеспокоен улучшением отношений между Ираном и государствами Персидского залива. В связи с этим израильское руководство предлагает Соединенным Штатам сформировать антииранский союз, стремясь вновь дестабилизировать обстановку в регионе. Однако аналитик уверен, что эти планы обречены на провал.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предложением создать на Ближнем Востоке новое объединение, подобное НАТО, направленное против предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Он также отметил, что любая страна региона, нормализовавшая отношения с Израилем, получит приглашение присоединиться к этому альянсу.

Модаббер считает, что данная инициатива не имеет шансов на реализацию в ближневосточном регионе. По его мнению, истинная цель Израиля и лично Нетаньяху заключается в возвращении напряженности в зону Персидского залива и Ближнего Востока в целом.

Эксперт подчеркивает, что предложение Нетаньяху носит преимущественно рекламный и лживый характер. Тем не менее, он предостерегает от недооценки намерений Израиля предпринять реальные угрожающие действия в отношении Ирана. Однако Модаббер уверен, что Израиль останется в одиночестве, получив поддержку только от США и Великобритании, как это было и ранее.

Аналитик отмечает, что Тель-Авив обеспокоен нормализацией и укреплением связей между Тегераном и странами Персидского залива. Однако он убежден, что отношения Ирана с этими государствами не ухудшатся.

Модаббер напоминает, что это не первая подобная инициатива израильского премьера, и арабские страны уже отвергали такие предложения. По мнению эксперта, нынешнее предложение Нетаньяху обусловлено его гневом из-за провала операции в секторе Газа, которая стала явным свидетельством преступлений против человечности.

В заключение аналитик подчеркивает, что Иран всегда давал решительный отпор Израилю, и любые попытки создания напряженности, провокации или угрозы иранским интересам со стороны Израиля встретят жесткий и прямой ответ Ирана.

Фото: commons. wikimedia.orgСоня Севилья(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)