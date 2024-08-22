Компания Nestle поменяет своего генерального директора

Генеральный директор швейцарской корпорации Nestle SA Марк Шнайдер решил оставить свою должность, и с сентября его место займёт глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше. Об этом сообщается в пресс-релизе Nestle.
Совет директоров Nestle принял решение назначить Лорана Фрейше на пост генерального директора с 1 сентября. Также было объявлено, что его кандидатура будет предложена для включения в состав совета директоров на ежегодном собрании акционеров, запланированном на 2025 год.
Марк Шнайдер, возглавлявший компанию с 2017 года, принял решение уйти не только с поста генерального директора, но и покинуть совет директоров.
Лоран Фрейше начал свою карьеру в Nestle в 1986 году. С 2008 по 2014 год он руководил европейским подразделением компании, затем возглавил американское направление, а в 2022 году был назначен генеральным директором латиноамериканского подразделения.
Nestle, основанная в 1866 году, является одной из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. В распоряжении корпорации находятся более 400 заводов в 83 странах, а численность сотрудников по всему миру составляет около 270 тысяч человек.
Фото: commons.wikimedia.orgPort(u*o)s(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.)
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