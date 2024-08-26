Учёные открыли следы продвинутой науки в мегалите Менга

Недавние исследования показали, что 6000-летний мегалитический памятник Менга, расположенный в Южной Испании, требует продвинутых знаний в области физики, геометрии и геологии, сообщает Arkeonews.

Этот монумент, построенный между 3800 и 3600 годами до нашей эры, оказался более сложным с инженерной точки зрения, чем считалось ранее. Ученые из Университета Севильи пришли к выводу, что создатели Менги владели концепцией трения и использовали научные идеи, аналогичные современным методам решения задач. Эти выводы противоречат общепринятому мнению о примитивности неолитических обществ.

Памятник представляет собой единую камеру, состоящую из 32 огромных камней, весом более чем 1140 метрических тонн. Наибольший из этих камней весит около 150 тонн, что примерно равно массе синего кита. Исследователи полагают, что строители Менги понимали физические характеристики, такие как масса и несущая способность, а также использовали геометрические принципы для точного соединения камней.

Ранее считалось, что неолитические общества не обладали необходимыми знаниями для создания столь сложных структур. Однако недавние открытия, такие как Гёбекли-Тепе в Турции, заставили ученых пересмотреть эти взгляды. Строители Менги, по мнению исследователей, также применяли методы планирования, логистики и геологии, которые требовали глубокого понимания материалов и их свойств.

Неоли́т или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.

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