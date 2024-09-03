Обозначены вакансии с максимальным ростом зарплат за год

Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".
"Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76,5 тыс. рублей в месяц при полной занятости", — констатируют авторы исследования.
Помимо домашнего персонала, в ведущую пятёрку по отраслям деятельности с самым быстрым увеличения оплаты труда для новых сотрудников попали: сотрудники курьерских служб, специалисты тяжелого машиностроения, строители и организаторы мероприятий. Помимо этого почти на четверть подскочили зарплаты барменов и официантов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Рода Бэр (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров
Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.
Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" под Москвой, Хусейн Хамидов, проживал со своей семьей в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, как сообщил бывший сосед.