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Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
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Обозначены вакансии с максимальным ростом зарплат за год

Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза

Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".

"Предлагаемые зарплаты для соискателей в этой сфере выросли на 55%, достигнув в среднем около 76,5 тыс. рублей в месяц при полной занятости", — констатируют авторы исследования.

Помимо домашнего персонала, в ведущую пятёрку по отраслям деятельности с самым быстрым увеличения оплаты труда для новых сотрудников попали: сотрудники курьерских служб, специалисты тяжелого машиностроения, строители и организаторы мероприятий. Помимо этого почти на четверть подскочили зарплаты барменов и официантов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Рода Бэр (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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