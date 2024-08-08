Минимальные заработные платы получают в РФ уборщики и воспитатели

Самыми низкооплачиваемыми позициями на рынке труда этим летом стали дворники, уборщики, воспитатели и начинающие преподаватели, проанализировал уровень предложений работодателей сервис Headhunter. Доход правда предлагается выше прожиточного минимума, но сильно ниже величины средней заработной платы в конкретных регионах, в которых проводился мониторинг.
"Самое минимальное вознаграждение сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) — более чем вдвое ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) — в два раза меньше среднего по России, воспитателям и няням (40,5 тысячи рублей), учителям (41,9 тысячи рублей) и мерчандайзерам (43,9 тысячи рублей)", — свидетельствуют данные исследования.
Помимо вышеперечисленных, в перечень вакансий с невысоким уровнем дохода попали также артисты, психологи, охранники, кассиры-операционисты, а также разнорабочие.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Вилли Финк Исаксен (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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