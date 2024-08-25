Наташа Королёва отправилась вместе с женившимся сыном Архипом в свадебное путешествие

Наташа Королёва не отпустила недавно женившегося сына Архипа и его жену в свадебное путешествие одних. Певица поехала вместе с молодожёнами.
Наташа Королёва решила не отпускать далеко от себя 19-наследника наследника, который недавно женился на стриптизёрше по имени Мелисса.
Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" будет сопровождать новоиспечённую супружескую пару в свадебном путешествии.
Об этом Королёва сообщила в "Инстаграме"*. Она поедет с сыном Архипом и невесткой в круиз по Волге. Певица отметила, что их ждёт незабываемое путешествие с живой классической музыкой и вкусной едой.
Подписчики одобрили выбор артистки, отметив, что круиз по Волге может стать хорошей альтернативой отдыху на Мальдивах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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