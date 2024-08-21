Садальский рассказал о шести прижизненных памятниках Натальи Селезнёвой: обогнала всех

Станислава Садальского восхитила актриса Наталья Селезнёва, которая удостоилась шести прижизненных памятников.
Садальский отметил, что мало кому в СССР ставили памятники при жизни. Исключением был Иосиф Сталин, монументы которому стояли почти в каждом городе.
"Народная артистка Наташа Селезнёва обогнала всех, ей а России поставили шесть памятников прижизненно (горжусь)", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр признал, что памятники установлены не столько самой актрисе, а героине, которую она сыграла в фильме о приключениях Шурика. По сути это памятник студентам.
"Все скульптуры установлены у тех или иных учебных заведений. Но всё равно здорово. Наташа, поздравляю тебя!" — обратился к коллеге артист.
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