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Садальский рассказал, что Наталье Селезнёвой поставили прижизненные памятники
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Садальский рассказал о шести прижизненных памятниках Натальи Селезнёвой: обогнала всех

Садальский рассказал, что Наталье Селезнёвой поставили прижизненные памятники

Станислава Садальского восхитила актриса Наталья Селезнёва, которая удостоилась шести прижизненных памятников.

Садальский отметил, что мало кому в СССР ставили памятники при жизни. Исключением был Иосиф Сталин, монументы которому стояли почти в каждом городе.

"Народная артистка Наташа Селезнёва обогнала всех, ей а России поставили шесть памятников прижизненно (горжусь)", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр признал, что памятники установлены не столько самой актрисе, а героине, которую она сыграла в фильме о приключениях Шурика. По сути это памятник студентам.

"Все скульптуры установлены у тех или иных учебных заведений. Но всё равно здорово. Наташа, поздравляю тебя!" — обратился к коллеге артист.

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