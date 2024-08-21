Садальский рассказал о шести прижизненных памятниках Натальи Селезнёвой: обогнала всех

Станислава Садальского восхитила актриса Наталья Селезнёва, которая удостоилась шести прижизненных памятников.

Садальский отметил, что мало кому в СССР ставили памятники при жизни. Исключением был Иосиф Сталин, монументы которому стояли почти в каждом городе.

"Народная артистка Наташа Селезнёва обогнала всех, ей а России поставили шесть памятников прижизненно (горжусь)", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр признал, что памятники установлены не столько самой актрисе, а героине, которую она сыграла в фильме о приключениях Шурика. По сути это памятник студентам.