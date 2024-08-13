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Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото
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Наталья Подольская показала сыновей и племянниц от сестры-близняшки: "Нет ничего важнее семьи"

Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото

Певица Наталья Подольская собрала вместе своих сыновей и дочерей от сестры-близняшки Юлианы Подольской.

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* фото с детьми. На кадре были запечатлены её сыновья Артемий и Иван, а также племянницы Александра и Анастасия.

"Сегодня у моих родных и самых любимых племяшек день рождения! Нет ничего важнее семьи. Люблю до космоса и желаю, чтобы наша семья становилась больше и только крепче", — написала супруга певца Владимира Преснякова под фото.

Подписчики активно комментировали снимок.

"Прикольно так — у одной сестры только мальчики, а у другой — только девочки. Вместе — гармония";

"Чудесняе девочки! С днём рождения! Пусть все мечты сбываются, и всё лучшее будет впереди", — писали фолловеры под постом Подольский.

Юлиана Подольская — сестра-близняшка певицы Натальи Подольской. Она младше Натальи Подольской на две минуты.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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