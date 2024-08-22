Настасья Самбурская согласилась выйти замуж после неудачного первого брака: "Ну всё, окольцевали"

Настасья Самбурская второй раз выходит замуж после предложения возлюбленного

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская сказала "да" на предложение жениха выйти за него замуж.

37-летняя актриса записала видео в "Инстаграме"*, в котором рассказывает подписчикам, что разгадала намерение возлюбленного сделать ей предложение руки и сердца.

Самбурская не ошиблась. Её жених, с которым она познакомилась в самолёте, действительно предложил ей вступить в брак, одев ей на палец обручальное кольцо. Судя по всему, Настасья приняла предложение благосклонно.

Актриса понадеялась, что после такой новости фолловеры перестанут атаковать её призывами устроить свою личную жизнь.

"Ну всё, окольцевали, у многих теперь отляжет", — написала знаменитость под видео.

Подписчики предупредили актрису, что после свадьбы её будут одолевать вопросами о детях.

Недоброжелательно настроенные интернет-пользователи заподозрили, что Самбурска сама купила себе кольцо, чтобы ввести в заблуждение публику.

"Вы раскрыли вселенский заговор! Вот это да!" — иронично отреагировала звезда.

За плечами у Настасьи Самбкрской — неудачный брак, который продлился всего неделю. Актриса бросила возлюбленного, который поднял на неё руку.

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