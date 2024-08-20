Эксперт раскрыла, как сбросить вес за 2 недели и больше не набирать его

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась методом, который позволяет сбросить вес за 14 дней и удержать достигнутый результат. Об этом пишет издание Men Today.
Юрпалова подчеркнула важность включения силовых упражнений в тренировочный план, так как они способствуют укреплению мышц и ускоряют метаболизм. Она также отметила, что для достижения лучших результатов необходимо сбалансировать кардионагрузки и силовые тренировки.
Эксперт подчеркнула, что потеря веса на 0,5-1 кг в неделю является здоровой нормой, позволяющей организму плавно адаптироваться к изменениям без негативных последствий. В дополнение к этому, Юрпалова посоветовала выбирать полезные и нежирные углеводы, такие как овощи, крупы, фрукты и нежирные молочные продукты.
Фото: commons. wikimedia.org/Frank C. Müller (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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