Налоговые доходы бюджета за полгода выросли почти на треть

Доходная часть российского бюджета за счет налоговых поступлений прибавила в первые шесть месяцев текущего года почти 27 трлн рублей, что на 31% выше, чем за аналогичный период года предыдущего, заявил руководитель Федеральной налоговой службы страны Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет выросли скромнее, на 28,4%, или на 4,6 трлн рублей, дополнил аналитику глава фискального ведомства. Во многом данные показатели обусловлены ростом нефтегазовых доходов росийского бизнеса. По итогам первого полугодия рост в этом сегменте превысил 60%, констатируют аналитики.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Альф ван Бим (Creative Commons CC0 1.0)
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