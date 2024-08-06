Налоговые доходы бюджета за полгода выросли почти на треть

Поступления от налогов за полгода увеличились на 31,6%, до 26,9 трлн рублей

Доходная часть российского бюджета за счет налоговых поступлений прибавила в первые шесть месяцев текущего года почти 27 трлн рублей, что на 31% выше, чем за аналогичный период года предыдущего, заявил руководитель Федеральной налоговой службы страны Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет выросли скромнее, на 28,4%, или на 4,6 трлн рублей, дополнил аналитику глава фискального ведомства. Во многом данные показатели обусловлены ростом нефтегазовых доходов росийского бизнеса. По итогам первого полугодия рост в этом сегменте превысил 60%, констатируют аналитики.

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