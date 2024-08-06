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Надежда Бабкина рассказала, что приютила котёнка в своём театре
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Певица Надежда Бабкина рассказала о необычном жителе своего театра "Русская песня"

Надежда Бабкина рассказала, что приютила котёнка в своём театре

Певица Надежда Бабкина рассказала, какой очаровательны обитатель обосновался в стенах театра "Русская песня".

Надеда Бабкина опубликовала в "Инстаграме"* фото милого котёнка, который теперь проживает в театре, возглавляемый исполнительницей русских народных песен.

На фото усатый-полосатый вольготно расположился на ковре.

"Театр "Русская песня" — это театр-дом, а в доме обязательно должен жить домашний питомец. У нас на Малой сцене такой питомец имеется, это ласковый и дружелюбный кот Вася", — написала звезда под фотографией.

Бабкина отметила, что Василий отвечает всем гостям театра полной взаимностью. Особенно пушистика полюбили маленькие зрители.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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