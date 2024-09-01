Над Воронежской областью за ночь сбито более 10 дронов

Системами отечественной противовоздушной обороны и силами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано и поражено более десяти дронов-камикадзе над Воронежской областью пишет губернатор региона Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
По оперативной информации, пострадавших и разрушений в результате массированной атаки. В одном из населенных пунктов региона в результате падения обломков беспилотника зафиксировано возгорание травы. На месте работают подразделения экстренных служб.
Глава субъекта федерации особо отметил, что объявленный в Воронежской области вечером 31 августа режим опасности атаки БПЛА до сих пор актуален.
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