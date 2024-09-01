МО: в первую осеннюю ночь над РФ уничтожено 158 дронов

В первую осеннюю ночь года над территорией нашей страны подавлено и уничтожено подразделениям противовоздушной обороны рекордное количество беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба минобороны РФ. В лидерах, Курская область — 46 объектов, Брянская — 34, Воронежская — 28, Белгородская — 14, Рязанская — 8.
По информации местных властей системы ПВО сработали эффективно, данных о погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков пораженных дронов-камикадзе работают представители специальных служб. Устанавливается ущерб от массированной атаки дронов.
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В Газе погиб находившийся в заложниках у ХАМАС россиянин
Армия обороны Израиля обнародовала персональную информацию о шести заложников, попавших в плен к террористической организации ХАМАС, чьи тела обнаружены бойцами ЦАХАЛ на территории населенного пункта Рафах, в списке есть россиянин Александр Лобанов.
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Полного прекращения огня в секторе Газа для организации массовой вакцинации населения от полиомиелита не предусмотрено, информация о паузе в военных действиях не верна, сообщает советник офиса премьера страны Дмитрий Гендельман.
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Mash: Пугачёва использует связи с Киркоровым для помощи Галкину*
Алла Пугачёва продолжает активно бороться за отмену статуса иноагента для Максима Галкина*, несмотря на его внешнее равнодушие к этой теме.