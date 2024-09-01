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Минобороны: в ночь на 1 сентября над РФ сбито 158 беспилотников
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МО: в первую осеннюю ночь над РФ уничтожено 158 дронов

Минобороны: в ночь на 1 сентября над РФ сбито 158 беспилотников

В первую осеннюю ночь года над территорией нашей страны подавлено и уничтожено подразделениям противовоздушной обороны рекордное количество беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба минобороны РФ. В лидерах, Курская область — 46 объектов, Брянская — 34, Воронежская — 28, Белгородская — 14, Рязанская — 8.

По информации местных властей системы ПВО сработали эффективно, данных о погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков пораженных дронов-камикадзе работают представители специальных служб. Устанавливается ущерб от массированной атаки дронов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Minvoda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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