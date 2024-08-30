Над Брянской областью уничтожено за ночь 11 БПЛА ВСУ

Силами противовоздушной обороны минувшей ночью поражены одиннадцать украинских дронов-камикадзе в Брянской области. Об этом пишет глава региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.
"Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы", — подчеркивает губернатор.
После старта СВО на Украине противник систематически старается атаковать территорию нашей страны. Брянская область на юго-востоке граничит с Курской, где уже более трех недель идёт сражение российской армии и украинских боевиков.
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