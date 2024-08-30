Над Брянской областью уничтожено за ночь 11 БПЛА ВСУ

Бывший председатель правительства Франции Бернар Казнёв похоже желает во второй раз войти в одну и ту же воду и вновь стать премьер-министром. Ранее политик в течение полугода с декабря 2016 года по май 2017 года при президента Франсуа Олланде руководил исполнительной властью пятой республики и сейчас, по данным издания Le Parisien, вновь лоббирует свою кандидатуру на высокий пост.