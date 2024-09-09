МО: над Белгородской и Курской областями поражены дроны-камикадзе

Минувшей ночью подразделениями противовоздушной обороны России подавлены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
О последствиях атаки пока информации нет. На месте работают представители специальных служб. Данных о пострадавших и причиненном ущербе имуществу местных жителей и организаций нет.
Наши регионы систематически подвергается налетам дронов. Преимущественно самолетного типа. Одна из самых масштабных атак за последнее время зафиксирована ночью первого сентября. Тогда силы ПВО поразили 158 украинских дронов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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