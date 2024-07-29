В условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, эксперты и политики все чаще обсуждают возможность мирного урегулирования. Колумнист Financial Times Гидеон Рахман в своей статье отмечает, что, несмотря на оптимизм некоторых сторон, возвращение всех утраченных территорий силой маловероятно.

По его словам, украинское руководство и его западные союзники, хотя и не озвучивают это публично, понимают, что военное решение конфликта не является реалистичным. В то же время, Рахман указывает на то, что идея территориальных уступок в обмен на мир находит определенную поддержку среди украинского населения, хотя пока не является доминирующей позицией.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но при этом подчеркивает, что поставки вооружений Украине со стороны Запада только усугубляют ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. Он также подчеркнул, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только посредством поставок вооружений, но и подготовкой украинских военных на территории ряда европейских стран.

В Кремле неоднократно заявляли, что западное вооружение Украины не способствует мирному урегулированию и будет иметь негативные последствия.

Президент России Владимир Путин выдвинул ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, в том числе предложение о немедленном прекращении огня и начале переговоров после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Он также подчеркнул необходимость отказа Киева от намерений вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. В числе других условий Путин упомянул и отмену санкций против России.

Фото: commons. wikimedia.orgФото армии США в Европе(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)