В южных территориях нашей страны вновь вводится ограниченная подача электроэнергии на фоне знойной июльской погоды. Столбик термометра в очередной раз превысил тридцатиградусную отметку. В Краснодарском крае, в Крыму, Севастополе и Ростовской области возможный перебои с электричеством, предупреждают ресурсоснабжающие организации.
"На территории Кубани возможны временные ограничения электроснабжения. Решение об этом принимает филиал АО "СО ЕЭС" "Кубанское РДУ" на основании мониторинга загрузки сети", — говорится в официальной информации оперативного штаба.
Графики отключения публикуют на собственных ресурсах энергокомпании, работающие на территории Южного федерального округа. Восстановление энергоснабжения в штатном режиме планируется как только появится техническая возможность и частично спадёт перегрузка энергосистемы и оборудования.
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