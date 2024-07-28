В ряде украинских регионов введен режим воздушной тревоги, согласно информации, предоставленной онлайн-картой украинского Министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги распространился на Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Хронология событий показывает, что в Харьковской области сигнал тревоги был активирован еще в воскресенье вечером. В остальных упомянутых регионах тревога была объявлена в ночь на понедельник. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в частях ДНР и ЛНР, контролируемых украинскими властями.

Стоит отметить, что регулярные воздушные тревоги на территории Украины стали обычным явлением с 10 октября 2022 года. Это связано с началом ударов российских вооруженных сил по объектам украинской инфраструктуры. Российская сторона объясняет свои действия как ответ на теракт на Крымском мосту, произошедший двумя днями ранее. По мнению российских властей, за этим инцидентом стоят украинские спецслужбы.

Целями ударов, по заявлениям российской стороны, являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. С того момента воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.

Однако важно подчеркнуть, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял о том, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий против украинских вооруженных сил.

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