На официальном портале Верховной рады Украины во вторник были зарегистрированы законопроекты, предусматривающие пролонгацию режима мобилизации и военного положения в стране. Инициатором данных предложений выступил глава Киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк, уточнив, что предполагаемый срок продления может составить 90 суток, до 9 ноября.

Железняк пояснил, что профильный комитет рассмотрит законопроекты, после чего они будут вынесены на голосование в Раде в тот же день. Предполагается, что новый период действия особых мер начнется с 12 августа. Парламентарий отметил, что это будет уже двенадцатое по счету голосование депутатов по данным вопросам.

Напомним, что режим военного положения был введен на территории Украины 24 февраля 2022 года. На следующие сутки Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С того момента действие этих мер неоднократно пролонгировалось.

Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. Глава российского государства Владимир Путин объяснил необходимость этих действий защитой населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось притеснениям со стороны киевских властей. Он подчеркнул вынужденный характер операции, указав на отсутствие альтернативных способов реагирования на возникшие угрозы безопасности.

Фото: commons.wikimedia.orgПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International)