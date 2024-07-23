Во вторник в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно информации, представленной на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны. Сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

По данным ресурса, в Харьковской области сигнал тревоги не прекращается уже около четырех часов. В остальных упомянутых регионах тревога была объявлена практически одновременно, примерно в 11:54 по московскому времени.

Стоит отметить, что российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, который российские власти расценили как теракт, организованный украинскими спецслужбами. С тех пор атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

В результате этих действий воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, иногда охватывая всю страну. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

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