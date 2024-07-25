Украинский парламентарий Юрий Камельчук в беседе с изданием Новости. Live высказал мнение, что предложенное повышение налогов может принести в бюджет страны дополнительно 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов) для финансирования вооруженных сил.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о подготовке правительством законопроекта, предусматривающего увеличение налоговых ставок, в том числе военного сбора. Украинский Forbes также информировал о планах властей утроить "военный налог" и НДС.

Камельчук полагает, что реализация этих мер позволит значительно увеличить финансирование армии и улучшить ее боеготовность.

Согласно данным, опубликованным Financial Times в марте, Украина уже выделила около половины своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы. При этом внутренние доходы страны составляют лишь 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит бюджета будет расти из-за планируемой волны мобилизации, требующей средств на зарплаты, обучение и оснащение новобранцев.

Депутат Александра Устинова ранее отмечала, что бюджетный дефицит покрывается за счет западной финансовой помощи. В случае прекращения поддержки со стороны США, Киев может быть вынужден обратиться за помощью к странам G7.

В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский утвердил государственный бюджет Украины на 2024 год с дефицитом, превышающим 43 миллиарда долларов.

Фото: commons. wikimedia.orgУгруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force(Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная)