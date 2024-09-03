На строительстве ВСМ нужно задействовать до 39 тыс. работников в год

Для возведения в нашей стране высокоскоростных железнодорожных магистралей в среднем ежегодно будет востребовано почти 39 тысяч специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные РЖД, которые транспортники представили на открывающемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме.
Минувшей весной глава государства Владимир Путин объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Минфин обозначил бюджет проекта в сумму 1,8 трлн руб., транспортная магистраль входит в перечень самоокупаемых объектов инфраструктуры.
Согласно расчётам, её маршрут обозначен протяженностью в 679 км, и он пройдет по территории шести субъектов федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.
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Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".
Авиакомпании понесут ответственность за нарушения прав пассажиров
Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.