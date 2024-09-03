На строительстве ВСМ нужно задействовать до 39 тыс. работников в год

РЖД: для возведения ВСМ нужно привлечь около 39 тыс. специалистов в год

Для возведения в нашей стране высокоскоростных железнодорожных магистралей в среднем ежегодно будет востребовано почти 39 тысяч специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные РЖД, которые транспортники представили на открывающемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

Минувшей весной глава государства Владимир Путин объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Минфин обозначил бюджет проекта в сумму 1,8 трлн руб., транспортная магистраль входит в перечень самоокупаемых объектов инфраструктуры.

Согласно расчётам, её маршрут обозначен протяженностью в 679 км, и он пройдет по территории шести субъектов федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

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