Турецкий бизнес выигрывает от ухода из РФ западных fashion-ритейлеров

Турецкие производители и продавцы одежды, аксессуаров и обуви плотно занимают нишу покинувших рынок нашей страны западных fashion-ритейлеров. Число торговых марок восточного соседа за последние пару лет удвоилось, констатируют аналитики.

Ещё в начале 2022-го количество турецких брендов составляло всего 11. К концу текущего года, по данным экспертов их будет уже 24. Массовой экспансии турецких fashion-сетей в нашу страну посодействовал уход с отечественного рынка международных мультибрендов после начала СВО на Украине зимой 2022 года.

Хотя, по информации вице-президента Союза торговых центров России Павла Люлина, и до этого они были широко представлены в стране. Уже работающие на нашем рынке турецкие fashion-продавцы — LC Waikiki, Colin's, DeFacto, Koton. Сейчас число флагманских растёт опережающими темпами.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)