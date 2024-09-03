На пожаре в многоквартирном доме на Ставрополье погибли два человека

На ночном пожаре пожара в пятиэтажном доме в Ставрополе погибли два человека, шесть жильцов получили травмы различной степени тяжести, даёт оперативную информацию пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"На момент прибытия к месту происшествия первого пожарного расчёта было зафиксировано возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних, оба погибших — взрослые", — сообщают спасатели.
Огонь удалось локализовать на площади 70 кв. м. в 01:44 мск, ещё через десять минут — пожарные ликвидировали открытое горение. В спасательном ведомстве заявили, что всего из жилых помещений эвакуировали 112 человек, девять из которых — дети.
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