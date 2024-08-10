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Губернатор Евраев: ПВО сбило несколько дронов на подлете к Ярославлю
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Пресечена попытка атаки БПЛА на предприятие под Ярославлем

Губернатор Евраев: ПВО сбило несколько дронов на подлете к Ярославлю

Эскадрилья дронов-камикадзе подавлена и уничтожена силами ПВО при попытке атаки на одно из предприятий в Ярославской области, сообщает глава региона Михаил Евраев.

"На месте их падения разрушений и пострадавших нет", — прокомментировал ночное происшествие губернатор в официальном телеграм-канале.

Также руководитель субъекта федерации предостерег население, что на территории региона могут находиться части беспилотников, и попросил в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, ни в коем случае их не трогать. Главное незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Новингалина (Attribution-Share Alike 4.0)

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