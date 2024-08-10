Пресечена попытка атаки БПЛА на предприятие под Ярославлем

Эскадрилья дронов-камикадзе подавлена и уничтожена силами ПВО при попытке атаки на одно из предприятий в Ярославской области, сообщает глава региона Михаил Евраев.
"На месте их падения разрушений и пострадавших нет", — прокомментировал ночное происшествие губернатор в официальном телеграм-канале.
Также руководитель субъекта федерации предостерег население, что на территории региона могут находиться части беспилотников, и попросил в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, ни в коем случае их не трогать. Главное незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.
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