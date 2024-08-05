На Земле отбушевала мощная магнитная буря

Мощный магнитный шторм захлестнул нашу планету накануне, 4 августа. В целом ряде регионов страны аномальное возмущение геомагнитного поля спровоцировало полярное сияние. Причина всему, дюжина вспышек на солнце, которые зафиксировали накануне. По данным Института прикладной геофизики сила природного явления на Земле достигла уровня G3.

"В настоящее время геомагнитное поле находится в спокойном состоянии", — сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сила геомагнитного воздействия на Землю определяется по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — сильнейшая магнитная буря. Если показатель опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких значимых последствий. Прогноз на начало наступившей недели — благоприятный.

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