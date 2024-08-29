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Четверть миллиона домов на острове Кюсю остались без электричества из-за тайфуна
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На японском острове Кюсю без света остались четверть млн домов

Четверть миллиона домов на острове Кюсю остались без электричества из-за тайфуна

Сильный тайфун Шаньшань бушует на территории префектуры Кагосима на японском острове Кюсю, сообщает The Japan Times. В результате разгула стихии почти 255 тыс. домохозяйств в семи префектурах Кюсю остались без энергоснабжения.

По информации метеорологов, тайфун продвигается со скоростью 15 км в час. Максимальная устойчивость ветра превышала 144 км в час, а его порывы доходили до 216 км в час.

Есть серьёзные риски возникновения наводнений и оползней. В частности, речь идёт о населённых пунктах Кагосима, Миядзаки, Оита, Кумамото, Эхиме, Айти и Сидзуока. Ключевые авиаперевозчики отменили сотни рейсов из-за стихийного бедствия.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/大分帰省中 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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