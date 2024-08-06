Оппозицию в Венесуэле подозревают в подстрекательстве к восстанию

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении главной оппозиционерки страны Марии Корины Мачадо и экс-кандидата в президенты республики Эдмундо Гонсалеса, сообщил глава надзорного ведомства Тарек Уильям Сааб. Фигурантам инкриминируют в частности "узурпацию полномочий", "распространение ложной информации для организации беспорядков", "подстрекательство к восстанию", а также "преступный сговор".

Оппозиционеры, место нахождения которых власти пока установить не могут, в свою очередь, считают что 74-летний Эдмундо Госалес, одержал на выборах 28 июля победу, и является лигитимным главой государства. Однако, данные Национального изирательного совета свидетельствуют, что лидером предвыборной гонки стал действующий президент Николас Мадуро.

После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами. Однако сейчас ситуация в республике постепенно стабилизируется.

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