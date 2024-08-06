Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Генпрокуратура Венесуэлы расследует дело против лидеров оппозиции
  1. Главная
  2. Мир

Оппозицию в Венесуэле подозревают в подстрекательстве к восстанию

Генпрокуратура Венесуэлы расследует дело против лидеров оппозиции

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении главной оппозиционерки страны Марии Корины Мачадо и экс-кандидата в президенты республики Эдмундо Гонсалеса, сообщил глава надзорного ведомства Тарек Уильям Сааб. Фигурантам инкриминируют в частности "узурпацию полномочий", "распространение ложной информации для организации беспорядков", "подстрекательство к восстанию", а также "преступный сговор".

Оппозиционеры, место нахождения которых власти пока установить не могут, в свою очередь, считают что 74-летний Эдмундо Госалес, одержал на выборах 28 июля победу, и является лигитимным главой государства. Однако, данные Национального изирательного совета свидетельствуют, что лидером предвыборной гонки стал действующий президент Николас Мадуро.

После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами. Однако сейчас ситуация в республике постепенно стабилизируется.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Уилфредор (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Студентов в стрйотрядах теперь будут посылать работать в Арктику

Студентов в стрйотрядах теперь будут посылать работать в Арктику

Правительство России утвердило постановление, которое предусматривает участие студенческих строительных отрядов в строительстве объектов инфраструктуры в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, сообщает официальный сайт кабинета министров.

Читать полностью
Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи:

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи: "Они похожи"

Певец Игорь Николаев завёл нового четвероного друга, в которого тут же влюбилась его дочка Вероника.

Читать полностью
Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью

Новости