На олимпийской церемонии перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

В ходе награждения на олимпиаде спутали флаги Таджикистана и Таиланда

Таджикский спортсмен Давлат Болтаев завоевал третье место в боксерских состязаниях в весовой категории до 92 кг. Казус у организаторов произошёл на церемонии вручения медалей. Вместо флага Таджикистана в торжественный момент был поднят флаг Таиланда.

Это не первая ошибка на парижских соревнованиях. Оргкомитет путает гимны, флаги и даже названия государств. Так к примеру, на церемонии открытия состязаний сборная Южной Кореи была представлена как команда КНДР.

В министерстве спорта Южной Кореи потребовали объяснений и встречи с руководителем международного олимпийского комитета Томасом Бахом из-за допущенной ошибки. Об аудиенции впрочем не известно. Сами игры закрываются 11 августа.

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