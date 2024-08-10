На олимпийской церемонии перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

Таджикский спортсмен Давлат Болтаев завоевал третье место в боксерских состязаниях в весовой категории до 92 кг. Казус у организаторов произошёл на церемонии вручения медалей. Вместо флага Таджикистана в торжественный момент был поднят флаг Таиланда.
Это не первая ошибка на парижских соревнованиях. Оргкомитет путает гимны, флаги и даже названия государств. Так к примеру, на церемонии открытия состязаний сборная Южной Кореи была представлена как команда КНДР.
В министерстве спорта Южной Кореи потребовали объяснений и встречи с руководителем международного олимпийского комитета Томасом Бахом из-за допущенной ошибки. Об аудиенции впрочем не известно. Сами игры закрываются 11 августа.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Сэм (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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