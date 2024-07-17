В Пермском крае проводят вакцинацию деревьев для борьбы с стволовым вредителем, уссурийским полиграфом. По оперативным данным общая площадь карантинных фитосанитарных зон в Прикамье из-за жука-короеда достигает 140 тыс. га. В эксклюзивном интервью NewsInfo завкафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана Владимир Липаткин рассказал о борьбе с коварным паразитом.

"Мы древесину перевозим по стране. Вместе с древесиной и, соответственно, вредные компоненты перемещаются в тот регион, где раньше этого не наблюдалось. Речь идет и о вредителях, речь идет и болезнях. Соответственно, была такая ситуация. И завезли вредителей на ту территорию, где ее не было. А там нет для этого вредителя ни врагов естественных, ни кого. Ему нравится такая жизнь. Это эффект колонизации нового пространства", — говорит ученый.

В Пермском крае этим летом для борьбы с уссурийским полиграфом задействовали беспилотные летательные аппараты. Мониторинг распространения вредителя будет идти с воздуха.

Известно, что данный жук-короед атакует здоровые пихты (растения-хозяева), заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. В начале паразит поражает и размножается в ослабленных насаждениях, последовательно перебираясь на здоровые деревья. Правда, действующие нормативы строго регламентируют меры борьбы с вредителем.

"Есть огромное количество ограничений. Около водоема работать пестицидами нельзя. Около населенных пунктов — нельзя. Есть еще ряд территорий, где этого делать по закону нельзя. А вредитель жить будет", — констатирует Владимир Липаткин.

Базовыми методами ликвидации последствий атаки уссурийского полиграфа являются вырубка и сжигание пострадавших от вредителя пихт. Это может стать весьма непростой задачей, считает начальник управления по экологии Перми Дмитрий Андреев, потому что пихта часто растет на сложном рельефе, а предотвратить распространение жука можно только укрепляя иммунитет деревьев.

Сейчас началась работа по вакцинированию пермских деревьев. Пихтам делают инъекции с двумя препаратами: от насекомых и грибов и с питательными веществами. Постепенно, в течение двух недель, лекарства проникают в кору деревьев и создают барьер для поражения зелёных насаждений.

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