В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, согласно информации, представленной на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

По состоянию на 13:19 по местному времени сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях. В Харьковской области режим воздушной тревоги действует с 10:07.

Эти меры предосторожности связаны с продолжающимися военными действиями на территории Украины. Напомним, что с 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали проводить операции по нанесению ударов по объектам украинской инфраструктуры. Эти действия последовали за инцидентом на Крымском мосту, который российские власти квалифицировали как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

Целями этих операций, по заявлениям российской стороны, являются объекты энергетического сектора, оборонной промышленности, военного управления и коммуникаций на всей территории Украины. С момента начала этих действий воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.

Однако важно отметить, что представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял об отсутствии намерений российских войск наносить удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины.

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