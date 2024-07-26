В ряде регионов Украины введен режим воздушной тревоги, согласно информации, представленной на интерактивной карте украинского ведомства цифровой трансформации.
В вечернее время сигнал воздушной опасности прозвучал в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Стоит отметить, что в Харьковской области режим тревоги действует с ночных часов.
Напомним, что с октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали проводить операции по поражению объектов украинской инфраструктуры. Эти действия последовали за инцидентом на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, были задействованы украинские спецслужбы.
Целями ударов становятся объекты энергетического комплекса, оборонной промышленности, военного управления и коммуникаций на всей территории Украины. С того момента сигналы воздушной тревоги регулярно звучат в различных регионах страны, иногда охватывая всю ее территорию.
Однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные в ходе боевых действий против ВСУ избегают нанесения ударов по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры.
Фото: commons. wikimedia.orgХнапел(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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