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Серия взрывов на Украине: в крупных городах пропали свет и водоснабжение
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На Украине после взрывов перебои с энерго и водоснабжением

Серия взрывов на Украине: в крупных городах пропали свет и водоснабжение

Массированная атака на инфраструктуру украинских мегаполисов лишила городские агломерации электричества и водоснабжения, сообщают СМИ. Взрывы гремя в столице республики.

Также есть информация о поражении объектов во Львове, Днепре, Кривом Роге и Виннице. Местные жители жалуются, что электричество подаётся с перебоями. Есть проблемы с водоснабжением. Судя по всему повреждены узловые объекты ресурсоснабжающей инфраструктуры.

Укрэнерго сообщает, что введены экстренные отключения света. Одновременно минобороны РФ подтверждает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Национальная полиция Украины (Creative Commons Attribution 4.0)

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