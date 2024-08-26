На Украине после взрывов перебои с энерго и водоснабжением

Массированная атака на инфраструктуру украинских мегаполисов лишила городские агломерации электричества и водоснабжения, сообщают СМИ. Взрывы гремя в столице республики.
Также есть информация о поражении объектов во Львове, Днепре, Кривом Роге и Виннице. Местные жители жалуются, что электричество подаётся с перебоями. Есть проблемы с водоснабжением. Судя по всему повреждены узловые объекты ресурсоснабжающей инфраструктуры.
Укрэнерго сообщает, что введены экстренные отключения света. Одновременно минобороны РФ подтверждает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Национальная полиция Украины (Creative Commons Attribution 4.0)
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