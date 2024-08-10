На Курской АЭС обнаружены осколки пораженных ракет ВСУ

На территории Курской АЭС в ходе детального осмотра найдены осколки украинских ракет. ВСУ пытались поразить энергообъект с воздуха, однако силами ПВО атаки были пресечены, комментируют ситуацию в пресс-службе госкорпорации "Росатом".
Накануне вечером была временно выведена из эксплуатации трансформаторная подстанция, в следствии чего город Курчатов остался без энергоснабжения. Населённый пункт с населением примерно 40 тысяч граждан расположен примерно в 65 км от границы с Украиной.
Накануне руководитель "Росатома" Алексей Лихачев провел телефонные переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в котором обвинил украинских боевиков в создании прямой угрозы для курского атомного объекта.
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