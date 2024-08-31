На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8

На Камчатке с радаров исчез вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, сообщает Интерфакс ос ссылкой на представителей экстренных служб. Воздушный борт следовал по маршруту маршруту вулкан Вачкажец-село Николаевка. В заранее условленное время вертолет не прибыл в конечное место посадки и не выходит в эфир.

Согласно оперативной информации telegram-канала 112, вертолет зарегистрирован за компанией "Витязь Аэро". Экипаж состоит из двух пилотов и бортинженера. Сейчас поисками пропавшего судна занимаются сотрудники экстренных служб.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Козинцев (Attribution-Share Alike 4.0)