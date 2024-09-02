3 сентября на Камчатке объявлен траур из-за трагедии с вертолетом

На Камчатке 3 сентября объявлен траур по погибшим при падении вертолета

Руководитель Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим при трагедии с пассажирским вертолетом Ми-8, обнаруженным накануне. По информации губернатора, жертвами чрезвычайного происшествия стали жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.

Глава субъекта федерации высказал слова соболезнования и сочувствия родственникам и близким погибших, а также поблагодарил спасателей и волонтеров за поисковую работу.

Борт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке исчез с экранов радаров в последний день лета. На его борту были зарегистрированы 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Обломки воздушного судна были найдены накануне на высоте 900 метров. По предварительным данным, все находившиеся в вертолете погибли.

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