Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
На Камчатке 3 сентября объявлен траур по погибшим при падении вертолета
  1. Главная
  2. Страна

3 сентября на Камчатке объявлен траур из-за трагедии с вертолетом

На Камчатке 3 сентября объявлен траур по погибшим при падении вертолета

Руководитель Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим при трагедии с пассажирским вертолетом Ми-8, обнаруженным накануне. По информации губернатора, жертвами чрезвычайного происшествия стали жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.

Глава субъекта федерации высказал слова соболезнования и сочувствия родственникам и близким погибших, а также поблагодарил спасателей и волонтеров за поисковую работу.

Борт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке исчез с экранов радаров в последний день лета. На его борту были зарегистрированы 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Обломки воздушного судна были найдены накануне на высоте 900 метров. По предварительным данным, все находившиеся в вертолете погибли.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Devilal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Власти США согласовали с Израилем возвращение тел заложников из Газы

Власти США согласовали с Израилем возвращение тел заложников из Газы

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским виз-а-ви Йоавом Галантом. В рамках диалога стороны согласовали возвращение тел заложников, захваченных в октябре минувшего года и погибших на территории Газы, приводит информацию пресс-служба американского минобороны.

Читать полностью
Focus: неудачи на местных выборах на востоке ФРГ ударили по коалиции Шольца

Focus: неудачи на местных выборах на востоке ФРГ ударили по коалиции Шольца

Провал, который потерпела находящаяся у власти коалиция на местных выборах в Тюрингии и Саксонии, становится большой опасностью для федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет издающееся в Мюнхене информационно-политическое издание Focus.

Читать полностью

Общество

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.

Читать полностью
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью

Новости