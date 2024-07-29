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NYP: назвала открытие игр в Сочи и в Пекине лучшими за последнее время
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NYP: назвала открытие игр в Сочи и в Пекине лучшими за последнее время

Колумнист американского издания New York Post высказал мнение, что в последнее время только России и Китаю удалось провести по-настоящему впечатляющие церемонии открытия Олимпийских игр. В отличие от недавнего мероприятия во Франции, эти страны стремились представить миру позитивный образ своей культуры и национальной идентичности.

Торжественное открытие летней Олимпиады в Париже вызвало неоднозначную реакцию общественности. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство некоторыми элементами шоу, в частности, интерпретацией религиозных сюжетов с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. Известный предприниматель Илон Маск расценил это как проявление неуважения к христианским ценностям.

Автор статьи подчеркивает, что церемонии открытия в Сочи и Пекине были нацелены на демонстрацию культурного богатства и потенциала этих стран как восходящих держав. В противовес этому, по его мнению, западные церемонии, подобные парижской, зачастую направлены на критику и высмеивание собственных культурных основ.

Журналист характеризует увиденное в Париже как сочетание безвкусицы и абсурда, отмечая, что подобные публичные мероприятия на Западе часто балансируют между неуместным и шокирующим. Он выражает озабоченность тем, что такой подход может негативно сказаться на восприятии западной культуры в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что церемония открытия в Париже была омрачена и техническими накладками, такими как неправильное поднятие флага МОК и ошибка в представлении сборной Южной Кореи.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

Фото: commons.wikimedia.orgИванаиванова(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

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