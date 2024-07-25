Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о зафиксированном полете военных воздушных судов России и Китая вблизи Аляски в среду.

Согласно заявлению NORAD, системы наблюдения обнаружили и отследили передвижение двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски 24 июля 2024 года.

Представители американских вооруженных сил подчеркнули, что зарубежные летательные аппараты не нарушали границ воздушного пространства США и Канады, оставаясь в международном воздушном коридоре.

Стоит отметить, что NORAD было создано в разгар холодной войны. Соглашение о его формировании было подписано США и Канадой 12 мая 1958 года. Основной задачей организации является обеспечение раннего оповещения о запусках баллистических ракет, а также защита воздушного пространства двух стран от вторжения самолетов и крылатых ракет.

Фото: commons. wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации( Creative Commons Attribution 4.0)