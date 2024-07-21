NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет. Оснащённый шестью ступнями, прикреплёнными к регулируемым тросам, BALLET может собирать образцы для анализа химического состава местности.

Этот аппарат может поднимать каждую ступню с помощью тросов для перехода на новый участок, что позволяет ему преодолевать сложные участки местности, сообщает 4pda.

Фото: spaceflight.nasa.gov/NASA (public domain)