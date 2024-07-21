NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет. Оснащённый шестью ступнями, прикреплёнными к регулируемым тросам, BALLET может собирать образцы для анализа химического состава местности.
Этот аппарат может поднимать каждую ступню с помощью тросов для перехода на новый участок, что позволяет ему преодолевать сложные участки местности, сообщает 4pda.
Фото: spaceflight.nasa.gov/NASA (public domain)
Туристы в Таиланде получили возможность добраться до Лаоса на поезде
Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля.
Red Bull представила гиперкар за 7,5 миллиона долларов
Red Bull представила свой новый гиперкар RB17, разработанный с элементами "Формулы-1". Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 349 км/ч и работает до 15 000 оборотов в минуту.
В Москве выявили свыше 272 тыс. нарушений правил остановки и стоянки с января 2024 года
С начала 2024 года в Москве было зарегистрировано более 272 тысяч случаев нарушения правил парковки и остановки, как сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
МЧС выпустило экстренное оповещение о возможной грозе в Московской области. Непогода в столице ожидается до конца дня 21 июля, в то время как в Подмосковье условия могут сохраняться до 22:00.