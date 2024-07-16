Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов. Среди рекомендованных продуктов — имбирь, который содержит салицилат, улучшающий кровообращение и давление. Горчица с омега-3 и витамином В6, которая помогает уменьшить вязкость крови и укрепить сосуды. Морская капуста также снижает вязкость крови.
Врач также посоветовал добавить в рацион оливковое масло и чеснок для поддержания здоровья сосудов и сердца. Однако Рахимов подчеркнул, что при серьезных сердечно-сосудистых проблемах нельзя полагаться только на диету.
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