Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов. Среди рекомендованных продуктов — имбирь, который содержит салицилат, улучшающий кровообращение и давление. Горчица с омега-3 и витамином В6, которая помогает уменьшить вязкость крови и укрепить сосуды. Морская капуста также снижает вязкость крови.

Врач также посоветовал добавить в рацион оливковое масло и чеснок для поддержания здоровья сосудов и сердца. Однако Рахимов подчеркнул, что при серьезных сердечно-сосудистых проблемах нельзя полагаться только на диету.

Фото: pixabay.com/fuji01 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)