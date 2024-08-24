Эту ошибку совершает большинство собаководов: будьте внимательны во время прогулки

Американские ученые провели исследование и обратились к владельцам собак с важным предупреждением о скрытой угрозе. Они проанализировали качество воды в лужах, которую нередко пьют домашние питомцы, и пришли к тревожным выводам. Удивительно, что этой проблеме раньше не уделялось должного внимания.
Специалисты из Техасского университета опубликовали результаты своей работы на официальном сайте, подчеркнув серьезные последствия, которые могут возникнуть, если собака пьет воду из луж. Особенно опасно это в жаркую погоду, но в целом, следует всегда избегать такой практики.
В ходе анализа воды из различных уличных источников ученые выявили возможное наличие опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла, кишечная палочка, лямблии, а также возбудители бордетеллеза, лептоспироза и папилломавируса. В случае употребления такой воды у собаки могут развиться серьезные поражения почек и печени, что в худшем случае может привести к летальному исходу.
Эксперты настоятельно рекомендуют владельцам собак всегда иметь при себе специальный поильник с чистой водой во время прогулок, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья питомца.
Фото: commons. wikimedia.org/Dezidor (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license ).
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