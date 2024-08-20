Автомобильный завод "Москвич" прокомментировал грядущее повышение цен на автомобиле

Автомобильный завод "Москвич" планирует сдерживать цены на свои автомобили до конца 2024 года, несмотря на возможное повышение в 2025 году. Коммерческий директор завода Максим Златокрылец рассказал, что предприятие фокусируется на снижении себестоимости продукции, чтобы избежать повышения цен.
Он подчеркнул, что благодаря переходу на мелкоузловую сборку удалось сократить логистические расходы на 25%. Однако дальнейшие ценовые стратегии будут зависеть от рыночной ситуации в будущем.
Фото: commons.wikimedia.org/Nikolai Bulykin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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