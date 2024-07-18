Россияне жалуются в правоохранительные органы на новый вид мошенничества в интернете. Всплывающие окна, в процессе посещения некоторых онлайн-ресурсов грозят гражданам уголовным преследованием и немедленным визитом следственно-оперативной группы, которая будет направлена для задержания работающего перед монитором.
Во избежании проблем, аферисты предлагают оплатить штраф в размере 5500 рублей — причем сразу на карту "МВД РФ", сообщает BAZA. Понятно, что технология стара как интернет. Ранее что-то похожее было после посещения сайтов формата 18+. Но, с массовым появлением технологии блокировки всплывающих сообщений, казалось, схема умерла сама собой. Однако, реинкарнацию методики похоже провели.
Также среди угроз, блокировка устройства, которая может быть снята только после оплаты липового штрафа. На самом деле, зачастую всё проще. Свежая антивирусная программа, а иногда банальная перезагрузка, обнуляет старания мошенников.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Брайан Керриган (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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