В Москве площадь Европы, расположенная около Киевского вокзала, теперь будет называться площадь Евразии. Изменение названия утверждено постановлением мэра города Сергея Собянина. Новое наименование площади отражает географическую и культурную связь между Европой и Азией.
Переименование затронуло площадь, которая была создана в рамках совместного российско-бельгийского проекта и официально открыта в сентябре 2002 года. Площадь Европы, находившаяся вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа, получила своё новое имя, подчеркивающее её расширенное культурное значение.
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