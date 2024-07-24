В Москве площадь Европы, расположенная около Киевского вокзала, теперь будет называться площадь Евразии. Изменение названия утверждено постановлением мэра города Сергея Собянина. Новое наименование площади отражает географическую и культурную связь между Европой и Азией.

Переименование затронуло площадь, которая была создана в рамках совместного российско-бельгийского проекта и официально открыта в сентябре 2002 года. Площадь Европы, находившаяся вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа, получила своё новое имя, подчеркивающее её расширенное культурное значение.

Фото: web.archive.org/tiger rus (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)